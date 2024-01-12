​Бывший гендиректор «Спартака» Первак госпитализирован

Юрий Первак, который в своё время занимал должность генерального директора «Спартака», был госпитализирован. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 72-летний мужчина попал в больницу несколько дней назад из-за двусторонней пневмонии. Также у Первака выявили ряд сопутствующих болезней.

Стоит сказать, что при Перваке «Спартак» подписывал такого известного футболиста, как Неманья Видич.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.