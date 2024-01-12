Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета получил несколько предложений от профессиональных команд. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Сейчас экс-игрок «бело-голубых» находится в поисках команды. Сапета тренируется в индивидуальном порядке и хочет вернуться в профессиональный футбол.

Последним коллективом Александра был клуб «ФК 10», выступающий в Медиалиге. На профессиональном же уровне Сапета, помимо «Динамо», представлял «Сатурн», «Урал», «Ростов», «Пари НН», «Кубань» и ульяновскую «Волгу».

Добавим, что в июне Александру Сапете исполнится 35 лет.