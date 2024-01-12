В «Урале» готовы продлить контракт с Газинским

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будушем полузащитника Юрия Газинского в клубе.

Спортивный функционер отметил, что в команде довольны игроком, к тому же в прошлом сезоне он очень помог.

«В этом сезоне, к сожалению, в первом отрезке чемпионата Юрий был травмирован. Будем разговаривать с ним о новом контракте, но надо еще понимать желание самого футболиста», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Контракт 34-летнего футболиста с уральской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне РПЛ Газинский принял участие в трех играх, проведя на поле всего 76 минут.