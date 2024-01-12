«Локомотив» не делал предложения по трансферу Ньямси

Глава селекционного отдела «Страсбурга» Лоик Дезире высказался об информации, что московский «Локомотив» сделал официальное предложение по поводу трансфера защитника Жирзино Ньямси.

«Локомотив» сделал предложение о переходе Ньямси? Это неправда», - приводит слова Дезери Sport24.

Контракт 26-летнего французского футболиста со «Страсбургом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Ньямси принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Ньямси выступал за «Шатору» и «Ренн».