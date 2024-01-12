«Оренбург» сообщил об уходе двух игроков. Как информирует клубная пресс-служба, ряды команды покинули Юрий Ковалёв и Кирилл Печенин. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Руководство, тренерский штаб, администрация клуба и болельщики благодарят Кирилла и Юрия за работу и от всей души желают успешного продолжения карьеры! Спасибо!» - говорится в публикации клуба.

Первую часть сезона РПЛ «Оренбург» завершил на 14-м месте в турнирной таблице. На счету команды 15 очков. В первом матче после перерыва команда сыграет против столичного ЦСКА.

В «Оренбург» пришли два новых тренера