Форвард «Зенита» Сергеев: Нам предстоит тяжёлая работа

Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от второй части сезона Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что его команде предстоит тяжёлая работа, ведь все понимают степень ответственности на этом отрезке, так как «Краснодар» является лидером турнирной таблицы.

«Но самое главное — чтобы все были в оптимальной форме и обошлись без травм», - приводит слова Сергеева пресс-служба питерского клуба.

После 18 проведенных игр подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» лишь два балла.