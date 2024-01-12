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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбург» пришли два новых тренера официально

12 Января 2024 • 14:07 Комментировать

Тренерский штаб «Оренбурга», который возглавляет испанский специалист Давид Деограсия, пополнился двумя новыми специалистами. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Новым тренером голкиперов команды был назначен Юрий Окрошидзе, который сменил на этой должности Платона Захарчука. Также в штаб Деограсии вошел аргентинец Фернандо Кабальеро, поработавший на родине в «Атлетико Альварадо» и «Кильмесе».

По итогам первой половины сезона «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Деограсии набрали 15 баллов в 18 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Юрий Окрошидзе Давид Деограсия Фернандо Кабальеро ещё теги
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