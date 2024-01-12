Агент нападающего «Оренбурга» Обухова рассказал о будущем игрока

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин высказался о будущем своего клиента в уральской команде.

Агент отметил, что клуб не выходил с предложением по поводу продления контракта, но и с другими командами не было никаких переговоров, так как «Оренбург» должен заявить о своём видении ситуации.

«Люди поддержали Обухова в трудную минуту, не бросили. Соответственно, будем ждать их решения. Владимира все в команде устраивает, от добра добра не ищут», - приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Обухов отметился двумя забитыми мячами.