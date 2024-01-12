В «Маккаби» отреагировали на новость о трансфере Лесового

В «Маккаби» (Тель-Авив) прокомментировали новость о потенциальном подписании полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового.

«Наш клуб может подписать Данила Лесового? Мы не комментируем слухи и спекуляции СМИ», - рассказали корреспонденту «Спорт-Экспресса» в пресс-службе израильского клуба.

Напомним, что Даниил является футболистом «Динамо» с 2020 года. В первой половине нынешнего сезона 25-летний полузащитник поучаствовал в 13 поединках за «бело-голубых», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.