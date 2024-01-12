Дзюба и Баринов - в составе «Локомотива» на первый сбор

Московский «Локомотив» представил состав команды на первой тренировочный сбор, который вскоре стартует в Катаре.

Голкиперы: Гилерме, Лантратов, Худяков, Митров.

Защитники: Фассон, Магкеев, Кузьмичёв, Митай, Ненахов, Сильянов, Погостнов, Тикнизян, Самошников, Морозов.

Полузащитники: Баринов, Миранчук, Жемалетдинов, Пиняев, Глушенков, Раков, Щетинин, Топинка, Батраков, Карпукас.

Нападающие: Дзюба, Сарвели, Радиковский, Сулейманов.

По итогам первой части сезона Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвертое место в таблице.