Дзюба и Баринов - в составе «Локомотива» на первый сбор

Московский «Локомотив» представил состав команды на первой тренировочный сбор, который вскоре стартует в Катаре.
Голкиперы: Гилерме, Лантратов, Худяков, Митров.
Защитники: Фассон, Магкеев, Кузьмичёв, Митай, Ненахов, Сильянов, Погостнов, Тикнизян, Самошников, Морозов.
Полузащитники: Баринов, Миранчук, Жемалетдинов, Пиняев, Глушенков, Раков, Щетинин, Топинка, Батраков, Карпукас.
Нападающие: Дзюба, Сарвели, Радиковский, Сулейманов.
По итогам первой части сезона Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвертое место в таблице.
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