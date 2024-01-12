Голкипер «Краснодара» Агкацев — о Сперцяне: В будущем он станет мировой звездой

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о перспективах своего одноклубника Эдуарда Сперцяна проявить себя в Европе.

Вратарь отметил, что игрок сборной Армении может справиться с конкуренцией в любом чемпионате и при любых условиях.

«У него огромнейший потенциал. В будущем Сперцян станет мировой звездой», - приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что на Сперцяна в зимнее трансферное окно будет претендендовать туринский «Ювентус».

Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.