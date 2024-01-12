Агент Мусы высказался о трансфере в «Спартак»

Футбольный агент Милан Мартинович, который представляет интересы форварда лиссабонской «Бенфики» Петара Мусы, дал комментарий насчет возможного перехода своего клиента в «Спартак».

«Никто из «Спартака» по-прежнему со мной не связывался по поводу Петара. Только некоторые агенты, связанные с клубом, звонили мне», - передает слова агента Sport24.

25-летний хорватский нападающий провел за «Бенфику» в нынешнем сезоне 23 поединка. Петар записал на свой счет шесть забитых мячей и два ассиста.

«Спартак» занимает пятое место после 18 туров российского чемпионата.