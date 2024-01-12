«Урал» совершил первый трансфер в зимнее трансферное окно.

Уральский клуб объявил о подписании соглашения с бывшим игроком борисовского БАТЭ Валерием Бочеровым.

По данным портала Transfermarkt, соглашение подписано до конца следующего сезона.

«Приветствуем Валерия в Екатеринбурге и желаем ему ярко проявить себя на поле», - говорится в сообщении от пресс-служба «Урала».

Бочеров является воспитанником борисовского клуба. Он также выступал за «Смолевичи» и «Слуцк». В 2022 году 23-летний футболист дебютировал за национальную сборную Беларуси и с тех пор провел 13 игр, но не смог отметиться результативными действиями.