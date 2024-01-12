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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агкацев не исключил уход из «Краснодара»

12 Января 2024 • 13:16 Комментировать

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о возможном уходе из команды, чтобы получать больше игровой практики.

Вратарь отметил, что, если поступит предложение, которое устроит его и клуб, то он готов двигаться дальше, ведь в его возрасте нельзя вечно сидеть на скамейке запасных, и все прекрасно это понимают.

«Сначала нужно в России заявить о себе. Конечно, в перспективе хотелось бы поиграть в топовых чемпионатах», - приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Соглашение 22-летнего футболиста с лидером Российской премьер-лиги нынешнего сезона рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ он провел на поле всего 45 минут. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Станислав Агкацев
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