Гранат назвал потолок «Ростова» в этом сезоне РПЛ

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Владимир Гранат высказался относительно места «Ростова» в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Ростов» находится не на своем месте. Если исходить из первой части чемпионата, то ростовчанам светит борьба за шестое-восьмое места. Забраться выше им будет тяжело», - передает слова Граната «РБ Спорт».

После 18 туров подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко и занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В первом матче после зимней паузы «Ростов» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Встреча состоится в начале марта.