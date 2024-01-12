Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, кто не поедет на первые сборы команды

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о том, какие игроки не поедут на первые сборы команды, которые пройдут в ОАЭ.

«Клуб сделает заявление. Костя Марадишвили перешел в «Пари НН», а также не едут на сборы с командой Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский», - приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что у «железнодорожников» запланированы три учебно-тренировочных сбора.

После первой части сезона Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 очко.