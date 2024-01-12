Игрок «Краснодара» Агкацев недоволен ценами на яйца

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о цене на яйца.

«Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», - передает слова голкипера краснодарского клуба «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 22-летний голкипер провел всего один поединок.

По итогам первой части сезона «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 баллов в 18 турах. Краснодарский коллектив опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Пауза в чемпионате страны продлится до начала марта.