Галактионов назвал двух игроков, которых хочет сохранить в «Локомотиве»

Наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями о будущем в клубе Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.

«Разговора с Антоном не было. Мы все прекрасно понимаем, что Антон и Рифат - это воспитанники, и клуб на них рассчитывает. Все заинтересованы в том, чтобы они были в команде», - рассказал специалист в беседе с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что контракты Миранчука и Жемалетдинова истекают летом текущего года.

Первую половину сезона Российской премьер-лиги «Локомотив» завершил на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Галактинова уступают лидирующему «Краснодару» семь баллов.