Галактионов: «Дзюба везде первый»

Главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Артём самый первый пришёл на медосмотр, как мне доложили - ещё не было восьми часов. Один из первых, что и полагается лидеру команды. Задал тон. Первый, он везде первый», - передает слова наставника «Чемпионат».

В текущем сезоне 35-летний бомбардир принял участие в 20 поединках за «железнодорожников». Форвард отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

По итогам первой части сезона «Локомотив» идет на четвертом месте в таблице РПЛ.