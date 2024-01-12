Галактионов ответил на вопрос о трансферах «Локомотива»

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался насчет возможного подписания новичка в оборонительную линию.

«Нужен игрок на позицию центрального защитника? Если мы увидим, что тот или иной игрок, неважно российский или иностранный, в соотношении цена-качество усилит команду, он будет приобретён», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что по итогам первой половины сезона Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко в 18 турах. Команда уступает лидирующему «Краснодару» семь баллов.