Галактионов рассказал о задачах «Локомотива» на зимние сборы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от предстоящих зимних сборов.

Специалист отметил, что организаторам была поставлена задача сыграть с разносторонними командами из других стран, чтобы окунуться в разные стили игры.

«По третьему сбору некоторые игры нужно утрясти. Но на сегодня план работы составлен и понятен. Нам важно отталкиваться от себя, насколько мы хорошо мы будем готовы физически и тактически», - приводит слова Галактионова «Чемпионат».

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице.