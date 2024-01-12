Галактионов высказал мнение по трансферу Салтыкова

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о подписании нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Перспективный игрок, который уже в своём возрасте показывает определённое качество игры, качество для развития. Вижу его на позиции флангового игрока», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Салтыков подписал с московским топ-клубом долгосрочный трудовой договор. До завершения нынешнего сезона футболист будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В текущем сезоне РПЛ Никита провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.