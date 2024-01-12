Агкацев рассказал о конкуренции с Сафоновым

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о конкуренции с Матвеем Сафоновым.

Вратарь отметил, что конкурировать с Сафоновым очень нелегко, ведь его коллега имеет статус и опыт, а также положение в клубе.

«Сафонов — лидер «Краснодара», капитан команды, любимец публики и вратарь сборной. В любом случае, я стараюсь выполнять свою работу и выкладываться на максимум», - приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний голкипер принял участие во всех матчах группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а также провел 45 минут в Российской премьер-лиге в игре против «Урала» (1:3).