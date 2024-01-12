Венгерский «Ференцварош» отказался продавать защитника Ибраима Сиссе в московский «Локомотив».

Как сообщает «Чемпионат», столичный клуб был заинтересован в услугах игрока, но получил отказ, так как венгры считают француза ключевым игроком.

Контракт 27-летнего футболиста с «Ференцварошем» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В текущем сезоне Сиссе принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом.

Ранее Сиссе выступал за «Тур», «Анже», а также ряд других французских команд.