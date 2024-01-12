Новичок «Динамо» Кудравец сравнил Минск и Москву

Голкипер московского «Динамо» Андрей Кудравец рассказал о первых впечатлениях от столицы России.

Вратарь отметил, что в Москве очень много суеты, однако он оценил центральную часть города.

«Первое впечатление — слишком большой город. Пробки тоже запомнились, можно надолго встать. В Минске с этим проще», - приводит слова Кудравца Sport24.

Напомним, что голкипер сборной Беларуси присоединился к столичной команде в это трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

Первую часть сезона-2023/24 Кудравец провел в борисовском БАТЭ, воспитанником которого является.