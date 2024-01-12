Магкеев назвал цель на сезон после разрыва крестоообразной связки

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о своей цели на вторую половину нынешнего сезона.

«Уже проходил это, ощущения знакомые. Но прошло время - восстановился. Сейчас всё хорошо. Личная цель после крестов? Провести как можно больше матчей, как можно больше выиграть», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Из-за повреждения Магкеев не сыграл ни одного матча в сезоне-2023/2024.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть баллов.