Лантратов раскрыл своё новогоднее желание

Страж ворот московского «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, какое желание загадал в новогоднюю ночь.

«Какое желание загадал на Новый год? Спокойствия и всем нам мирного неба», - передает слова голкипера «Чемпионат».

В первой половине сезона-2023/2024 Лантратов провел 20 поединков, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его трудовое соглашение с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2026 года.

По итогам 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь пунктов.