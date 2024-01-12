Мостовой ответил, выбрал ли команду для стажировки

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поведал о своем обучении на тренера в академии РФС.

«В феврале у нас продолжается обучение, будет стажировка. И практика, и теория - все вместе. Но с командой пока не определился. Посмотрим по ситуации», - передает слова Александра «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что красноярский «Енисей» заинтересован в подписании Мостового. Клуб Мелбет-Первой лиги хочет пригласить специалиста в тренерский штаб Андрея Тихонова.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.