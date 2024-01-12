«Краснодар» не планирует отпускать защитника Хуниора Алонсо в Бразилию в зимнее трансферное окно, об этом сообщает журналист GOAL Brazil Раиса Симплиcио.

Как отмечает источник, руководители российской команды предупредили игрока сборной Парагвая и его представителей, что они не станут вести перегоры о возможной продаже до конца нынешнего сезона.

Контракт 30-летний футболист рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Алонсо принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.