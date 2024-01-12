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В «Зените» рассказали, когда Вендел пройдёт медобследование

12 Января 2024 • 11:15 Комментировать

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда бразильский полузащитник питерской команды Маркус Вендел пройдёт медицинский осмотр.

«Вендел пройдёт медобследование во время первого сбора», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что 26-летний футболист пропустил сборы перед началом сезона и прибыл в расположение «сине-бело-голубых» только к третьему туру.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде. 

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