В «Зените» рассказали, когда Вендел пройдёт медобследование

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда бразильский полузащитник питерской команды Маркус Вендел пройдёт медицинский осмотр.

«Вендел пройдёт медобследование во время первого сбора», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что 26-летний футболист пропустил сборы перед началом сезона и прибыл в расположение «сине-бело-голубых» только к третьему туру.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.