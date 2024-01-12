Баринов не стал загадывать, какое место займёт «Локомотив»

Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов не стал загадывать, какое место займет его команда по итогам нынешнего сезона чемпионата России.

«Какое место в таблице удовлетворительное для «Локомотива»? После чемпионата будем смотреть таблицу. Не загадываю. Надо подготовиться физически и хорошо провести вторую часть сезона», - приводятся слова капитана «железнодорожников» на страницах «Чемпионата».

После 18 туров Премьер-лиги московский коллектив набрал 31 очко и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание подопечных Михаила Галактионова от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов.