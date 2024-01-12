Канчельскис: «Зенит» – хозяин РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил питерский «Зенит» и московский «Спартак».

Экс-игрок сборной России отметил, что клуб с берегов Невы выиграл чемпионат России пять раз подряд и имеет шансы сделать это в шестой, поэтому его можно назвать хозяйном РПЛ, а для «красно-белых» будет успехом попасть в тройку лидеров.

«Красно-белым» надо заново выстраивать весь менеджмент в клубе, чтобы претендовать на такие же успехи, как у «Зенита». Но они не смогут выиграть два чемпионства подряд, не могу это представить», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ сезона-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, а «Спартак» идёт на пятой позиции.