Баринов отреагировал на трансфер Салтыкова в «Локомотив»

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался касательно трансфера форварда самарских «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«С Салтыковым ещё не успел пообщаться. Но я в курсе, что он к нам перешёл - читаю новости. Не наблюдал за его игрой, но знаю, какие у него качества и что это за футболист», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Салтыков подписал с «Локомотивом» долгосрочный трудовой договор до лета 2028 года. Этот сезон нападающий доиграет в «Крыльях Советов» на правах аренды.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 19-летний форвард провел 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.