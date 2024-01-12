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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скопинцев высказался о выборе места сборов «Динамо»

12 Января 2024 • 10:43 Комментировать

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о предстоящем тренировочном сборе в Катаре.

«Первый сбор у нас в Катаре, там уже несколько раз были с «Динамо». Нравится эта страна: хороший климат и условия, есть всё для топовой подготовки к продолжению сезона», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Делегация «бело-голубых» отправится в Катар 13 января.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев
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