Скопинцев высказался о выборе места сборов «Динамо»

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о предстоящем тренировочном сборе в Катаре.

«Первый сбор у нас в Катаре, там уже несколько раз были с «Динамо». Нравится эта страна: хороший климат и условия, есть всё для топовой подготовки к продолжению сезона», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Делегация «бело-голубых» отправится в Катар 13 января.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте.