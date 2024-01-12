Мостовой — об Абаскале: «Кто это такой?»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в очередной раз высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

Экс-игрок сборной России отметил, что испанскому специалисту не нужны победы на поле, так как ему важна его высокая зарплата, которой он может обеспечить себе жизнь на ближайшие 20 лет.

«У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Контракт 34-летнего испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

После первой части сезона РПЛ «Спартак» занимает пятое место.