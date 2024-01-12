Миранчуку задали вопрос о «Бешикташе»

Полузащитник Антон Миранчук, выступающий за московский «Локомотив», не захотел обсуждать информацию о потенциальном переезде в чемпионат Турции. Интерес к российскому футболисту проявляет стамбульский «Бешикташ».

«Бешикташ»? Без комментариев», - ответил российский футболист на вопрос журналиста «Чемпионата».

Контракт 28-летнего игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Антона оценивается в пять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Миранчук провел 17 матчей. Хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи.