Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, почему взял 47-й номер

Голкипер московского «Динамо» Андрей Кудравец рассказал, почему принял решение взять 47-й игровой номер.

Белорусский голкипер отметил, что принял такое решение, не потому, что ранее под ним играл Арсен Захарян, а потому что у него есть свои заморочки насчёт инициалов.

«Вполне возможно, что будет какое-то давление из-за Арсена, но не думаю, что номер — самое значимое, что есть у футболиста. Важен не номер, а конкурентно-игровые качества», - приводит слова Кудравца «Чемпионат».

20-летний футболист подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года. Ранее он выступал за БАТЭ.