Тюкавин: «Золото РПЛ для «Динамо» реально»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мыслями относительно борьбы за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Динамо» можно назвать теневым претендентом на титул. Нас не нужно списывать со счетов. Золото чемпионата для «Динамо» реально. Всё будет зависеть от того, как мы подготовимся на сборах», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Первую половину сезона Российской премьер-лиги «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице. Столичный клуб набрал 32 очка в 18 турах и отстает от идущего первым «Краснодара» на шесть баллов.