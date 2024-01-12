Дзюба рассказал, что думает о работе Слуцкого в Китае

Форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

«У Слуцкого всё получится. Как оцениваю вариант с «Шанхаем»? Супер! Главное, чтобы ему было хорошо. Был бы для меня интересен такой вызов? Посмотрим, время покажет», - рассказал нападающей в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что Слуцкий заключил трудовое соглашение с китайским клубом 27 декабря 2023 года. Срок действия контракта между 52-летним российским специалистом и «Шанхай Шеньхуа» рассчитан до конца нынешнего года.