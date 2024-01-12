Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Будем разрывать»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, как провел свои новогодние праздники.

Сегодня, 12 января, столичный клуб вышел из отпуска и прошёл медицинское обследование.

«Мой отпуск прошёл отлично, отдохнул, провёл его в Дагестане. Настроение хорошее, будем разрывать», - приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, что Сулейманов выступает за «Локомотив» на правах аренды, он принадлежит футбольному клубу «Пари НН».

После первой части сезона Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова занимают четвёртое место в турнирной таблице.