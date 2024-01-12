Голкипер «Краснодара» Агкацев рассказал о работе под руководством Ивича

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о работе под руководством сербского специалиста Владимира Ивича.

Вратарь считает серба лучшим тренером в своей карьере, ведь он находит подход к каждому игроку, доверяя все футболистам.

«У меня есть ощущение, что Ивич на меня рассчитывает, при нем я начал играть больше. От этого появляется бешеное желание работать на тренировках», - приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний голкипер принял участие во всех матчах группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а также провел тайм в матче 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).