Журналист: «Даже сейчас Халк усилил бы «Зенит»

Журналист Фабиу Алейшу считает, что нападающий «Атлетико Минейро» Халк мог бы сейчас усилить петербургский «Зенит».

«Даже сейчас Халк был бы усилением для «Зенита» и выделялся бы в РПЛ. У него хорошая физическая форма. Его гипотетический переход в Россию был бы интересным», - передает слова журналиста «Чемпионат».

Напомним, что Халк защищал цвета петербургского коллектива с 2012 по 2016 год.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии 37-летний нападающий провел 34 поединка. Халк записал на свой счет 15 забитых мячей (пять – с пенальти) и 11 голевых передач.