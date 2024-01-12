Радимов назвал любимого персонажа из «Слово пацана»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о нашумевшем российском сериале «Слово пацана».

«Сериал крутой, никогда бы не подумал, что меня может что-то из современного настолько восхитить. Некоторые серии пересматривал. Любимые персонажи - Айгуль, Марат и Зима. Зима - мой любимчик», - передает слова Радимова Sports.ru.

Напомним, что в настоящий момент Радимов занимает пост главного тренера медийного клуба «Чисто Питер».

За свою карьеру Владислав Николаевич поиграл в «Зените», «Крыльях Советов», московском «Динамо» и других клубах.