Атакующий полузащитник Педриньо, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», продолжит карьеру на родине. Футболист перешел в бразильский «Сантос».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего года. Всю зарплату игрока взяла на себя бразильская сторона.

Напомним, что Педриньо присоединился к «железнодорожникам» в 2022 году. Трудовой договор бразильца с российским клубом рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 3,5 миллиона евро.

По итогам 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место в таблице.