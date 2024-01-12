Агент рассказал о восстановлении Дивеева

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поведал о состоянии здоровья 24-летнего игрока.

«Игорь готовится, все по плану. Пока без изменений, все хорошо», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что защитник продолжает восстановление после хирургического вмешательства на голеностопе. Он перенес операцию летом прошлого года. Трудовое соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до середины 2028 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и находится на седьмом месте в турнирной таблице.