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Нигматуллин: «Сафонов сильнее Акинфеева»

12 Января 2024 • 08:18 Комментировать

Экс-голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин провел сравнение между вратарями Игорем Акинфеевым (ЦСКА) и Матвеем Сафоновым («Краснодар»).

«Сафонов сильнее Акинфеева. Абсолютно. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной», - передает слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сафонов провел 18 поединков за «Краснодар». Матвей пропустил 12 мячей, а в восьми встречах сохранил свои владения на замке. Акинфеев принял участие в 15 матчах ЦСКА. Игорь пропустил 20 голов, а в пяти играх отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Игорь Акинфеев Матвей Сафонов ещё теги
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