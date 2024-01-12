Нигматуллин: «Сафонов сильнее Акинфеева»

Экс-голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин провел сравнение между вратарями Игорем Акинфеевым (ЦСКА) и Матвеем Сафоновым («Краснодар»).

«Сафонов сильнее Акинфеева. Абсолютно. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной», - передает слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сафонов провел 18 поединков за «Краснодар». Матвей пропустил 12 мячей, а в восьми встречах сохранил свои владения на замке. Акинфеев принял участие в 15 матчах ЦСКА. Игорь пропустил 20 голов, а в пяти играх отстоял на ноль.