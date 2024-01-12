Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о некоторых проблемах российского футбола.

- У нас любят восхищаться английским футболом, немецким и так далее. А почему там такой футбол? Потому что там все полностью подчиняются федерации футбола и правила для всех одинаковые. С клубов, которые их нарушают, снимают очки, они опускаются в нижнюю часть таблицы. И это правильно. Нарушающие каноны развития футбола должны наказываться. И у нас всем в футболе должен управлять РФС, а не «Газпром». Да, «Газпром» делает великое дело, помогая финансово молодёжной лиге, оплачивая проживание, питание. Но это лишь часть айсберга, только кусочек небольшой. Там играют молодёжные команды клубов Премьер-лиги, «Чертаново», ФШМ. А остальные что? А Первая лига, а Вторая лига?

В Германии миллион лиг, и все они подчиняются Футбольному союзу Германии. А в России у каждой лиги свой регламент – не могут сделать общий под эгидой РФС. И игру перенести в декабре из-за мороза или снегопада не могут – якобы регламент не позволяет. Упорно держат дурацкую систему «осень-весна», не подходящую нам по погодным условиям. ЦСКА и «Зенит» выиграли по Кубку УЕФА по системе «весна-осень», а потом никаких успехов у наших клубов на европейской арене не было. Много нефутбольных людей работает в нашем футболе. Может, кто-то из них работал на тракторном заводе и знает, как гусеницу цеплять к трактору, но футбол – это же совсем другое.

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