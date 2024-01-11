Легионер московского «Динамо», камерунский нападающий Муми Нгамалё заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги «Майнц», сообщает Africafoot. По информации источника, также Нагмалё является объектом интереса со стороны неназванных клубов из Италии, а также Турции и Германии.

Нгамалё выступает в «Динамо» уже второй год, игроку атаки 29 лет. В этом сезоне на счету футболиста уже 21 проведённый матч, в котором он отличился тремя забитыми голами и четырьмя ассистами. Контракт Нгамалё с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона, но у договора есть опция продления еще на один сезон.