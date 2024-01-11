Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «Бешикташ» интересуется Антоном Миранчуком.

«Миранчук соответствует такому уровню, это сто процентов. Думаю, что он и с братом поговорит, обсудит все тонкости. В принципе, «Бешикташ» - интересный вариант. Но тут ещё другой вопрос - захочет ли этого сам Антон. А так это интересно.

Я не думаю, что на данный момент у Антона есть много предложений из Европы. Сейчас «Бешикташ» - хороший вариант. Клуб играет в еврокубках, достаточно известный. Так что клуб хороший. Но опять же, хочет ли Антон попробовать себя за рубежом. Это уже вопрос только к футболисту. Турецкий чемпионат очень интересный, на самом деле», - сказал Деменко.