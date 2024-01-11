Два клуба претендуют на молодого таланта московского «Динамо»

19-летний атакующий полузащитник столичного «Динамо» Иван Зазвонкин интересен двум футбольным клубам из России – это представитель РПЛ, калининградская «Балтика» и клуб-аутсайдер Мелбет-Первой лиги, новороссийский «Черноморец». Об этом в телеграм-канале пишет инсайдер Иван Карпов.

По словам Карпова, новороссийский клуб уже сделал динамовцам предложение по аренде Ивана без опции выкупа до конца сезона. Калининградцы тоже находятся в диалоге со стороной игрока и клубом, но официального предложения пока еще не отправляли. Контракт Зазвонкина с «Динамо» действует ещё долго и рассчитан до 2026 года.